Il violinista Luca Ciarla live a Montecilfone: prenotazione posti a sedere via mail

MONTECILFONE. In occasione del concerto di “Luca Ciarla solOrkestra special guest Antonio Forcione” che si terrà il prossimo 7 agosto a Montecilfone, alle 21:00, l’Associazione Culturale Jack organizzatrice dell’evento, con il Comune di Montecilfone, invita chi vorrà assistere al concerto a prenotare il proprio posto a sedere per avere accesso all’area del concerto ed evitare assembramenti all’entrata in osservanza della normativa anti-Covid.

Le prenotazioni potranno essere effettuate inviando una mail all’indirizzo info@jackfest.org specificando nome, cognome e numero di telefono.

Il concerto, lo ricordiamo, vedrà Luca Ciarla suonare il violino in ricordo di un collega, Roberto Bottari. Persona riservata, di grande talento, con studi a Modena e in Germania. “Sarà un concerto speciale - ha affermato Ciarla - perché avrò il piacere di condividere il palco con chi gli voleva bene e si è esibito con lui. A Roberto”.

Luca Ciarla ridisegna i confini del violino jazz con un pedale loop, la sua voce e un uso sapiente dell’elettronica. Esegue in solo l’intero spartito della sua band, suonando il violino anche come una chitarra, un violoncello o uno strumento a percussione.

In questo fantasioso mondo musicale Luca canta, fischia, suona altri strumenti e aggiunge nuove improvvisazioni; la musica si evolve continuamente trasformandosi in un’affascinante solOrkestra.

Il programma Jazz Violin 2.0 presenta composizioni originali ed insoliti arrangiamenti di standard del jazz. “…il suo approccio post-Coltrane a ‘My Favorite Things’ è un modo intelligente di giocare con un classico del jazz…” The San Francisco Examiner (Usa.)​

Violinista creativo e sorprendente, Luca Ciarla supera agilmente i confini tra i generi per tracciare un percorso musicale innovativo, una magica seduzione acustica in perfetto equilibrio tra scrittura e improvvisazione, tradizione e contemporaneità. Il suo stile inconfondibile lo ha portato ad esibirsi con successo in festival e rassegne concertistiche di jazz, classica e world music in quasi 70 paesi al mondo;dal Montreal Jazz Festival al PerformingArts Centre di Hong Kong, dal CelticConnectionsin Scoziaal Festival Villa-Lobos di Rio de Janeiro, dal Melbourne Jazz Festival all’Auditorium Parco della Musica di Roma.

La Repubblica lo definisce “…uno dei violinisti più interessanti che ci siano oggi sulla scena internazionale, in grado di spaziare tra generi e suoni diversi senza mai perdere il baricentro del suo inconfondibile stile”.

Nato a Termoli, in Molise, inizia a suonare il violino e il pianoforte all’età di otto anni. A dodici studia al conservatorio e pochi anni dopo inizia ad esplorare il jazz e in seguito anche la musica popolare. Si laurea in violino nel 1993 sotto la guida di Antonio Salvatore e poi studia presso la Scuola di Musica di Fiesole, come membro dell’Orchestra Giovanile Italiana, e la Scuola di Alto Perfezionamento di Saluzzo. Nel 1996 si trasferisce negli Stati Uniti per seguire un master dell’Indiana University e per studiare jazz con David Baker. Successivamente porta a termine anche un dottorato in arti musicali dell’Università dell’Arizona dove insegna per alcuni anni. Vincitore di vari concorsi in Italia e all’estero, è stato premiato nel 1999 dalla prestigiosa organizzazione newyorkese Chamber Music America. Nel corso degli anni Luca Ciarla ha lavorato con artisti del calibro di Greg Cohen, Chris Jarrett, Daniele Sepe, Joshua Bell, Edgar Mayer, Daniele Scannapieco, Danilo Rea, SylvainGagnon, Anthony Fernandes, Luciano Berio, Andrea Piccioni, MeklitHadero, Simone Zanchini, Marina Rei, BlaineWhittaker, Mimmo Locasciulli, Luciano Biondini, Fabrizio Bosso, Sergio Cammariere, Rodolfo Maltese, Paola Turci, Luigi Tessarollo, Ferruccio Spinetti, Mark Rush, Peppe Voltarelli.

Per approfondimenti è possibile visitare il sito www.lucaciarla.com

L’affermazione del successo di Forcione è storia di talento, passione e d’una spasmodica ferocia nel riuscire con determinazione a cavar fuori dalla chitarra ogni suono o emozione possibile. Il risultato? Un mix di abbagliante virtuosismo, ritmi impetuosi, e un’ardente ambizione spirituale accoppiata ad un pizzico di umorismo innato. I suoi 16 album e i numerosi riconoscimenti, per non parlare di tutti i suoi concerti di beneficienza, lo hanno reso un artista molto amato.

I suoi concerti hanno toccato: Sud Africa, Australia, Giappone, Stati Uniti, Germania, Nuova Zelanda, Italia, Spagna, Francia, Hong Kong, Singapore, Indonesia, Turchia, Bardados, India, Brunei, Finlandia, Svizzera, Australia, Olanda, Corsica, Zimbawe, Algeria, Maldive, Libano, Bulgaria, Polonia, Zakakistan, Russia, Lettonia, Cuba solo per citare alcuni paesi.

Antonio Forcione ha suonato con TrilokGurtu, BireliLagrene, Sarah Jane Morris, Andy Sheppard, Jason Rebello, Seckou Keita, RonuMajumdar, Martin Taylor, Bernie Kessel, Dominic Miller, Ed Johns, ChanoDominguez, HarvieSwartz, Bosco de Oliviera, Andy Sheppard, JojiHirota, Steve Lodder, Alex Wilson, John Etheridge Juan Martin, Claudio Roditi, John Etheridge, Rossana Casale, Fabrizio De Andrè e molti altri.

Per approfondimenti è possibile visitare il sito www.antonioforcione.com/