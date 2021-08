Terremoti, Tartaglione (FI): "Con Dpcm Brunetta giusto riconoscimento professionalità personale"

ROMA. "Con l’approvazione da parte della Conferenza unificata del DPCM predisposto dal Dipartimento della Funzione Pubblica viene stabilizzato il personale al servizio degli enti locali e delle strutture emergenziali dei terremoti che negli ultimi vent’anni hanno colpito il nostro Paese. Finalmente si dà il giusto riconoscimento alla professionalità e all’impegno di chi si è messo a disposizione nella fase dell’emergenza e della ricostruzione. Un altro risultato importante raggiunto dal governo Draghi: grazie, in particolare, al ministro Brunetta per l’attenzione e la concretezza dimostrata nei confronti di quei territori e quelle popolazioni che ancora stanno affrontando il delicato momento della ricostruzione e hanno quindi bisogno di avere a disposizione personale efficiente, competente e motivato”. Lo afferma in una nota Annaelsa Tartaglione, vicepresidente dei deputati di Forza Italia