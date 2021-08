Molise: Occhionero (Iv), auguri a Toma, serve svolta su sanità

ROMA. “Speriamo vivamente che la nomina del presidente della Regione Toma a commissario consenta di arrivare alla svolta di cui la sanità molisana ha ogni giorno più bisogno”. Lo dichiara Giuseppina Occhionero, deputata di Italia Viva, a proposito della nomina da parte del governo di Donato Toma a commissario ad acta del sistema sanitario molisano.

“La situazione è molto seria e complessa e, allo stesso tempo, richiede interventi rapidi perché in molti settori sanitari il Molise richiede soluzioni urgenti. Auguriamo per questo a Toma di svolgere un buon lavoro. Allo stesso tempo, ringraziamo Flori Degrassi per l’impegno nell’aver comunque tentato di risolvere i gravi problemi della regione”, conclude.