Università, al via il corso di laurea in Innovazione digitale e Comunicazione

CAMPOBASSO. L’anno accademico 2021-2022 segna una grande novità nella collaborazione tra l’Università Telematica degli Studi IUL e l’Università di Foggia. Parte infatti il nuovo corso di laurea magistrale inter-ateneo in Innovazione digitale e comunicazione (classe LM-91), un percorso unico nel suo genere che intende integrare competenze tecnologiche, manageriali, sociali, economiche e giuridiche in una visione interdisciplinare sia nella pianificazione, gestione e valorizzazione della comunicazione, sia nella capacità di condivisione e diffusione dell’informazione.

La metodologia di studio del percorso in via telematica intende valorizzare al massimo le potenzialità delle tecnologie informatiche applicate alla didattica, con una forte impronta umanistica.

«La collaborazione avviata un paio di anni fa tra i due Atenei – dichiara Fiammetta Fanizza, Presidente del corso di laurea – Oggi sta producendo i suoi primi risultati. L’attivazione di questo nuovo corso di laurea magistrale in comunicazione, infatti, nasce dall’integrazione tra il know-how di un’università statale, estremamente dinamica e votata all’innovazione, come l’Università di Foggia, con l’esperienza quasi ventennale sulla didattica a distanza dell’Università Telematica degli Studi IUL. Grazie a questo progetto, l’offerta formativa sarà disponibile in tutta Italia, con la possibilità di sostenere gli esami in una delle tante sedi IUL sul territorio nazionale. Il corso di laurea – continua la Prof.ssa Fanizza - punta a formare esperti in Innovazione digitale e comunicazione, attraverso l’acquisizione di conoscenze scientifiche e competenze tecnologiche. Tra gli sbocchi occupazionali del percorso, il laureato potrà proporsi come digital strategist, datajournalist, esperto in innovazione digitale e comunicazione, oltre che puntare a diventare analista e progettista di applicazioni web o specialista nella commercializzazione nel settore delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione».

L’intento è formare una figura esperta in grado di esprimere al meglio le conoscenze umanistiche, coniugandole con le competenze tecnologiche, con un arricchimento specifico di ambito socio-economico.

Grazie alla piattaforma IUL è possibile seguire le videolezioni in ogni momento della giornata e da qualsiasi dispositivo. Per ciascuna disciplina sono disponibili materiali di supporto (slides e documenti in formato pdf) e podcast. Verranno svolte in presenza tutte le attività di tirocinio, gli esami per ogni singolo insegnamento e la discussione finale di tesi.

Le iscrizioni al corso sono aperte per tutto l’anno accademico. È possibile inoltre richiedere il riconoscimento della carriera pregressa nel caso di esami o tirocini svolti in altri atenei.

Per informazioni: info@iuline.it - 06.96.66.82.78