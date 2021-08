Sono 6.599 i nuovi casi in Italia: 24 decessi e 2.936 guariti

ROMA. Sono 6.599 i nuovi casi di Covid-19 in Italia nelle ultime 24 ore, ieri erano 7.230 per un totale di 4.383.787 persone che hanno contratto il virus da febbraio 2020.

I decessi di oggi sono 24 (tre in meno rispetto al 5 agosto) su un totale di 128.187 che hanno perso la vita in un anno e mezzo. I guariti sono (ieri erano ) per un totale di 4.150.915 persone che hanno sconfitto il Covid-19.

Gli attuali positivi sono 104.685 in tutto, 3.3639 in più rispetto a ieri. Cresce anche il numero di tamponi processati: il 6 agosto sono 244.657 (32.430 in più rispetto al 5 agosto). Scende tasso di positività: è a 2,7% contro il 3,4% del giorno precedente.