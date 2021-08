Anno scolastico, bando per contributi ai Comuni

CAMPOBASSO. Il presidente dell'Anci Molise, Pompeo Sciulli, dirama un avviso per tutti i sindaci della regione: «E' online sul sito del Ministero dell'Istruzione, dalle 15 del 6 agosto e fino alle 15 del 13 agosto, l’Avviso Pubblico per l’assegnazione di risorse agli enti locali per affitti, noleggi di strutture modulari temporanee e lavori di messa in sicurezza e adeguamento di spazi e aule di edifici pubblici adibiti ad uso scolastico per l’avvio dell’anno scolastico 2021-2022 Sono previsti contributi pari a 70 mln per affitti di spazi e noleggi di strutture temporanee e circa 200 mln per lavori di messa in sicurezza e adattamento spazi. Gli enti locali, tramite il legale rappresentante o suo delegato, potranno presentare le richieste attraverso la piattaforma informativa del Ministero. Si tratta di tempistiche molto ristrette e senza alcuna possibilità di proroga, dal momento che il Ministero confida di poter pubblicare le graduatorie tra il 17 e il 18 agosto».