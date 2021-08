CAMPOBASSO. Domenica 8 agosto alle ore 11 presso il cinema-teatro, nell’ambito della rassegna Molise Cinema 2021, sarà presentato in anteprima assoluta il film “Terra sana per uomini sani”.

Il cortometraggio della regista Ilaria Jovine è stato realizzato seguendo e documentando la tre giorni di Maratona tra gli Ulivi, evento organizzato dalla Lilt-Lega Italiana Lotta Tumori di Campobasso, in collaborazione con l’Associazione Nazionale Città dell’Olio. Partendo dall’evento di fine giugno, nel cortometraggio vengono narrati i capisaldi della prevenzione oncologica, sport e alimentazione, come in una “eterna maratona a staffetta” dove salute, territorio e stili di vita si fondono in un unicum. Grazie alla voce di Mirela, volontaria LILT e paziente oncologica che sta recuperando il benessere fisico e psicologico attraverso la voga, si racconta la malattia ed anche la fase di recupero del benessere. Il racconto prosegue con il presidente onorario dell’Associazione Città dell’Olio, Pasquale di Lena, e l’agronomo e fondatore dell’Associazione Arca Sannita, Michele Tanno. L’ideale dialogo a tre voci racconta i valori di questa terra Molise e l’importanza della prevenzione oncologica in una stretta connessione tra sanità del territorio, idonea dieta alimentare, sport e qualità del cibo partendo dal re del Molise l’olio evo.