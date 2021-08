MONTAQUILA. Un grave incidente si è verificato intorno alle 20.40 di ieri sulla SS 85 Venafrana all'altezza di Montaquila. Due auto, una Alfa 145 e una Fiat Punto, si sono scontrate per cause al vaglio delle forze dell'ordine.

Tre i feriti, di cui due gravi ma non in pericolo di vita. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, i Vigili del Fuoco del Comando di Isernia, il personale Anas e la Polizia stradale. La strada è rimasta chiusa ed il traffico deviato su strade alternative per il tempo necessario ad effettuare le operazioni di soccorso e per liberare i feriti rimasti intrappolati tra le lamiere.

La rimozione dei veicoli è stata effettuata dal soccorso Aci-Ricci di Roccaravindola.