CAMPOBASSO. Vigili del fuoco del comando provinciale di Campobasso impegnati quotidianamente anche per incidenti stradali. Nella mattinata di ieri, al km 209.300 della Statale 17, nel territorio di Bojano, due furgoni si sono scontrati per cause al vaglio dei Carabinieri della compagnia matesina.

Nell'impatto c’è stato il ribaltamento di uno dei due veicoli, lievi le ferite ai rispettivi conducenti, medicale dal personale del 118.