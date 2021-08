A/14 chiusa, semaforo di Petacciato "lampeggiante" per far defluire il traffico sulla statale 16

PETACCIATO. Causa incendi è stata chiusa parzialmente la A/14 deviando il transito sulla statale 16. Il semaforo verrà messo in modalità lampeggiante per evitare colonne di auto sia in direzione Sud che Nord. Per chi è al mare si raccomanda di usare prudenza e soprattutto pazienza nel far ritorno a Petacciato. «È un momento difficile per tutto il basso Molise… collaboriamo e portiamo pazienza», il messaggio del sindaco Roberto Di Pardo.