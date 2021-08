SAN MARTINO IN PENSILIS. Nella tremenda notte tra domenica e lunedì, intorno alle 23.40, i Vigili del fuoco del distaccamento di Santa Croce di Magliano sono intervenuti nell'agro di San Martino in Pensilis, al confine con Ururi, per l'incendio di un casolare rurale in contrada Bosco Pontoni.