Fornitura gratuita libri testo scuola primaria, online il rilascio cedole

CAMPOBASSO. Il Comune di Campobasso a partire dall’anno scolastico 2021/2022 ha attivato, in ordine alla fornitura gratuita dei libri di testo per la scuola primaria, una modalità innovativa di dematerializzazione e informatizzazione della procedura di rilascio delle cedole librarie per gli alunni residenti nel territorio comunale.

La modalità on-line di rilascio delle cosiddette cedole librarie è gestita dal software SIMEAL accessibile dal seguente link: https://campobasso.simeal.it/sicare/benvenuto.php

Gli esercizi commerciali (cartolibrerie) che intenderanno fornire i libri di testo per le scuole primarie agli alunni residenti nel Comune di Campobasso, a. s. 2021/2022, dovranno registrarsi alla piattaforma seguendo le indicazioni in essa contenute:

accettare le condizioni del servizio;

compilare i campi previsti nell’applicativo e allegare il file del documento di identità in corso di validità del titolare o del rappresentante legale dell’attività commerciale in formato PDF o P7M, (grandezza max 2 mega).

A registrazione avvenuta, le cartolibrerie riceveranno tramite e-mail, precedentemente indicata nell’applicativo, le credenziali di accesso al programma di gestione informatizzata delle cedole librarie.

La piattaforma prevede anche l’utilizzo di un’app scaricabile ai seguenti link:

Per dispositivi Apple: https://apps.apple.com/it/app/sistudia/id1529592258

Per dispositivi Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=io.cordova.sistudia

Tramite l’app, dopo aver effettuato il login, il cartolibraio potrà eseguire lo scarico dei libri di testo che l’utente ritirerà tramite la cedola che ha a disposizione per l’a. s. 2021/2022.

Tramite il portale Web, accessibile con l’utilizzo dei browsers (motori di ricerca) Mozilla Firefox o Google Chrome , il cartolibraio, accedendo con le sue credenziali, avrà la possibilità di effettuare lo scarico della cedola, di visualizzare, successivamente, la rendicontazione degli scarichi effettuati e di emettere un documento per la richiesta di pagamento tramite la funzionalità “documenti contabili”.

Il cartolibraio, poi, accedendo alla piattaforma tramite Web o app con le credenziali di accesso ricevute, selezionerà il menù “scarica cedola” e prenderà in carico il nominativo dello studente attraverso la digitalizzazione del suo codice fiscale e attraverso il codice di sicurezza OTP (One Time Password), identificativo della cedola, che l’utente comunicherà al momento della richiesta di fornitura dei libri di testo al cartolibraio. Nel portale della libreria e del cittadino saranno presenti dei videocorsi con le istruzioni di dettaglio della procedura qui descritta.

Con l’Avviso pubblicato, quindi, il Comune intende invitare le cartolibrerie ad effettuare la procedura di accreditamento sulla piattaforma SIMEAL secondo le modalità sopra descritte. Possono registrarsi al nuovo programma gestionale tutti gli esercizi commerciali che gestiscono almeno un punto vendita al dettaglio, dotato delle necessarie autorizzazioni.

L’accreditamento sulla piattaforma SIMEAL implica l’accettazione da parte degli esercizi commerciali (cartolibrerie) delle condizioni di seguito sintetizzate, relative alla fornitura gratuita dei libri di testo per la scuola primaria:

prendere in carico le richieste di fornitura presentate dagli aventi diritto, provvedendo con la massima sollecitudine all’ordinazione nonché alla consegna dei libri richiesti;

ordinare e fornire nei limiti del valore di ciascuna “cedola” i testi curriculari;

non· richiedere ai cittadini alcun compenso o rimborso spese, a nessun titolo, per la fornitura;

accettare ordini per la fornitura dei libri per tutto l’anno scolastico;

collaborare tempestivamente ad eventuali verifiche ed ispezioni disposte dal Comune in ordine alla corretta gestione della procedura;

rispettare puntualmente gli adempimenti previsti dal manuale operativo.

La registrazione/accreditamento sulla piattaforma SIMEAL avrà durata annuale (a. s. 2021-2022).

Al fine di evitare assembramenti presso i rivenditori, i cittadini possono ritirare i libri di testo, precedentemente prenotati presso le cartolibrerie, osservando il calendario sotto riportato: