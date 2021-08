Presidente Commissione Parità La Selva in Abruzzo per prevenzione violenza genere

SULMONA-CAMPOBASSO. Il giorno 7 la presidente della Commissione per la parità e pari opportunità della regione Molise, La Selva Maria Grazia insieme alla presidente della Commissione della regione Abruzzo, Maria Franca D'Agostino è stata ospite di un evento che si è tenuto a Sulmona. L'iniziativa in collaborazione con la testata online il Germe, è stata realizzata dall'associazione Diosa che gestisce un Centro Antiviolenza privato a Sulmona. Una progettualità condivisa che aveva come obiettivo la resilienza delle donne, attraverso scatti fotografici e racconti di vita di molte donne, apparentemente comuni, ma con una grande forza e determinazione. Il confronto invece tra le due presidenti di Commissione è stato l'illustrazione delle leggi regionali di prevenzione e contrasto alla violenza di genere e sulle procedure di accesso delle donne vittime di violenza, all'interno dei tribunali e dei pronti soccorsi. È emerso che entrambe le Regioni hanno delle criticità ma hanno anche dei grandi punti di forza. La presidente dell'associazione Diosa, Gianna Tollis, durante l'evento ha ricordato Teodora Casasante, originaria dell’Aquilano, vittima di femminicidio per mano di suo marito, che si è suicidato dopo aver ucciso la donna e suo figlio.