CAMPOBASSO. Mercoledì 11 agosto, a Campobasso in villa De Capoa, alle ore 21.00, si terrà il concerto “Sons de Llevant” del Plaerdemavida Ensemble.

L’evento, gratuito, per accedere al quale però sarà obbligatorio avere e mostrare il Green Pass o l’esito del tampone negativo, fatta eccezione per i bambini sotto i 12 anni e per i soggetti esenti con certificazione medica, è inserito nel cartellone degli appuntamenti di “Agosto in Città” allestito dall’assessorato alla Cultura del Comune di Campobasso.

Il Plaerdemavida Ensemble è un gruppo vocale da camera di Valencia (Spagna), interessato a compilare il repertorio della musica spagnola e dell'ambiente mediterraneo.

In "Sons de Llevant" l’ensemble mescola la musica spagnola con melodie di compositori di tutto il mondo.

La canzone da concerto spagnola riprende così, soprattutto, i colpi di scena melodici e ritmici della tradizione della musica popolare e della musica ispano-araba.

Quella del Plaerdemavida Ensemble è una musica che racconta storie d’amori appassionati, colorate dalle immagini suggerite da un repertorio che spazia dalla Germania, con la bellezza e la forza della dedica scritta da Richard Strauss per iniziare il suo lieder op.10, alla Russia, con le magnifiche melodie dei due grandi compositori Rachmaninoff e Tchaikovsky, fino a chiudere questo suggestivo viaggio musicale con due canzoni italiane, “Non t'amo più”, di Tosti e “Non ti scordar di me”, di Ernesto De Curtis.