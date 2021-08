Luna park assediato dalle fiamme: «Grazie a chi ci ha aiutato, torniamo operativi»

CAMPOMARINO LIDO. Hanno vissuto momenti drammatici nel pomeriggio di domenica scorsa, a causa dell’incendio che dal costone sulla statale 16 ha poi interessato anche la zona del Lido, ancora una volta. I titolari del luna park Fratelli Cirignano hanno voluto ringraziare tutti gli amici che hanno aiutato loro a domare il rogo nella vicinanze della struttura.

«Stiamo tutti bene, per fortuna, ma ce la siamo vista brutta e per questo diciamo grazie a chi ci ha aiutato. Il luna park è tutto in ordine e da ieri sera è tornato in azione».