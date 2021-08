TERMOLI. In Cattedrale concerto per trombone e organo: Giovedì 12 agosto 2021, alle 21.30, nella Cattedrale di Santa Maria della Purificazione è in programma un concerto per trombone e organo. Musiche di Corrette, Dubois, Belcke, Lemmens, Hoist. Al trombone il M. Aldo Caterina, all'organo il M. Antonio Famiglietti, docente dell'Istituto diocesano di musica sacra. L'ingresso è libero. L'iniziativa è a cura della Commissione musica sacra della diocesi di Termoli-Larino.