TERMOLI. "Vergogna" di John Maxwell Coetzee (Einaudi, traduzione di Gaspare Bona), vincitore del Booker Prize nel 1999, è al centro del nuovo gruppo di lettura (in presenza) della libreria Fahrenheit, venerdì 13 agosto alle 17:30 "A suo avviso, per essere un uomo della sua età, cinquantadue anni, divorziato, ha risolto il problema del sesso piuttosto bene". È la prima frase di "Vergogna", e chi la pronuncia, il professor David Lurie, quel problema non l'ha risolto affatto. Non a caso, una sera Lurie invita a casa sua una studentessa e la seduce.

Costretto a lasciare la professione, Lurie si rifugia da sua figlia, in campagna. Qui potrebbe trovare la pace, e invece trova altra violenza, quella che tre sconosciuti esercitano sulla ragazza. Lurie vorrebbe denunciarli, ma sua figlia si oppone, sostenendo che il pericolo con cui i bianchi convivono è il prezzo da pagare per avere diritto alla terra.

John Maxwell Coetzee è uno scrittore sudafricano di lingua inglese, ma di discendenza afrikaner. Nel 2003 viene insignito del Premio Nobel per la Letteratura. Nelle sue opere narrative ha attaccato il sistema dell'apartheid e condannato il colonialismo nei suoi vari esempi storici, trovando il giusto equilibrio tra esigenza di denuncia e attenzione alle necessità tecniche ed estetiche del romanzo.

Il suo esordio letterario avviene nel 1974 con “Deserto”, al quale fanno seguito, tra gli altri: “Il Maestro di Pietroburgo” (1994), la trilogia “Scene di vita di provincia. Infanzia – Gioventù – Tempo d’estate”. Nel 2010 esce “Lavori di scavo. Saggi sulla letteratura 2000-2005”: in una ventina di saggi, da Svevo a Musil, da Beckett a Sebald, da Grass a Philip Roth, alcuni dei più grandi autori del Novecento vengono analizzati, e giudicati, da un loro pari. Tra le ultime pubblicazioni: “L'infanzia di Gesù” (2013) e “La morte di Gesù” (2020).

Le iscrizioni al gruppo di lettura sono aperte a un massimo di 15 partecipanti e possono essere effettuate inviando una mail all’indirizzo libreriatermoli@gmail.com entro giovedì 12 agosto 2021. Il gruppo di lettura si svolgerà nel pieno rispetto delle attuali norme anti-Covid.