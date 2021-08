Ius Soli, Occhionero (Iv): «Momento giusto per approvare legge»

ROMA. "Ha ragione la ministra Bonetti. Questo è il momento giusto per approvare una legge sullo Ius soli". Lo dichiara Giuseppina Occhionero, deputata di Italia Viva, a proposito dell'intervista di Elena Bonetti a Repubblica. "C'e' un ottima sintonia tra Parlamento, che deve scrivere la legge, e il Governo, l'unico titolato per la mediazione politica necessaria. L'esecutivo Draghi, d'altronde, ha gia' dimostrato di avere la capacita' di scardinare le polarizzazioni quando in ballo c'e' il futuro del Paese. Mi auguro quindi che sfruttando lo Ius culturae, si possa presto affrontare seriamente in Parlamento questa battaglia di civilta'", conclude. (Fonte ANSA)