Elio Germano sarà l’ospite d’onore dell’ultima serata della rassegna cinematografica a lui dedicata

CAMPOBASSO. Venerdì 13 agosto, si concluderà, con la proiezione alle ore 21 del film “Volevo nascondermi” la rassegna cinematografica dedicata a Elio Germano, organizzata al Parco “E De Filippo” nell’ambito del “Rocciamorgia 2021”. L’evento è inserito anche nel cartellone degli appuntamenti di “Agosto in Città”, allestito dall’assessorato alla Cultura del Comune di Campobasso.

Per accedere alla serata, già andata sold out da diversi giorni, è obbligatorio avere e mostrare il Green Pass o l’esito del tampone negativo, fatta eccezione per i bambini sotto i 12 anni e per i soggetti esenti con certificazione medica.

Alle ore 20.00, prima della proiezione del film diretto dal regista Giorgio Diritti, la serata conclusiva della rassegna vedrà la presenza di Elio Germano che dialogherà con lo scrittore Paolo Di Paolo e il pubblico. Sarà presente anche il direttore artistico di Molise Cinema Federico Pommier.

“Volevo nascondermi”, film del 2021 con Elio Germano, è la storia del pittore Antonio Ligabue, la sua infanzia, i problemi di salute e la sua rinascita nell’arte. Il film, nel quale Germano dà prova di grandissima interpretazione, racconta il disagio, l’emarginazione, il riscatto e la bellezza dell’arte e la sua AZIONE rigenerativa all’interno di magnifici paesaggi naturali.