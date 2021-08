Referendum sulla Giustizia, oltre 2mila le firme in Molise e si continua

TERMOLI. Estate di profondo impegno politico della Lega a Termoli. Stasera, dalle 21 a mezzanotte, in via XX settembre, angolo corso Nazionale, Michele Marone e gli altri attivisti e consiglieri comunali, raccoglieranno le firme sui sei quesiti referendari sul tema della giustizia. Oltre 2mila le firme raccolte in Molise sino ad ora.