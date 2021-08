“Piccola Lourdes di Corundoli”; l'inaugurazione della Grotta

MONTECILFONE. Oggi, venerdì 13 agosto, alle 18.30, nell’area di Corundoli, con lo svelamento della Statua dell’Immacolata nella Grotta e la solenne Benedizione di monsignor Gianfranco De Luca, Vescovo di Termoli-Larino ci sarà l’inaugurazione della Grotta “Piccola Lourdes di Corundoli”. Immersa nella natura e nel verde di un bellissimo bosco, è un oasi di pace, di silenzio e di preghiera, dove ti senti a contatto con Dio e con l’Immacolata. Il Parroco, mons. Franco Pezzotta, il Sindaco Giorgio Manes e la Comunità di Montecilfone sono lieti di invitare tutti a condividere la gioia di questo evento storico per esprimere in maniera corale la gratitudine per questo dono mariano che appartiene non solo alla Chiesa diocesana, ma a tutta la Regione Molise.