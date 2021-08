E' morto il fondatore di Emergency Gino Strada

CAMPOBASSO. Era stato al centro della campagna di raccolta firme lanciata questa estate dal Forum per la difesa della sanità pubblica e dalle altre associazioni molisane, che chiedevano al Governo di inviare Emergency in Molise per fare fronte meglio alla pandemia e all'emergenza sanitaria.

Purtroppo, giunge oggi la notizia della morte del fondatore della Onlus, Gino Strada. Aveva 73 anni. Soffriva di una cardiopatia.