Finalista allo Strega raccontando il Molise, Maria Grazia Calandrone al Teatro Verde

TERMOLI. E’ stata finalista al prestigiosissimo Premio Strega, uno dei must letterari italiani, portando tra l’altro un romanzo che parla di Molise. Ora, Maria Grazia Calandrone presenterà l’opera “Splendi come vita” a Termoli, al teatro Verde, questa sera alle 19. Si tratta di un romanzo autobiografico che prende avvio da Palata in territorio molisano e con il quale l'autrice, pluripremiata poetessa, scrittrice, giornalista e drammaturga, si sta imponendo come una delle autrici più importanti di questo 2021. Termoli scelta come prima tappa molisana per la presentazione del romanzo. L’evento è gratuito e aperto a tutti, naturalmente nel rispetto delle normative anti-Covid. A organizzarlo l’associazione Casa del Libro, tra le protagoniste di questa estate termolese.

L'autrice fu anche intervistata dalla nostra collega di Termolionline Valentina Cocco.