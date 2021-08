CAMPOMARINO. Nell’incantevole scenario della spiaggia di Campomarino, unica località molisana premiata dal prestigioso vessillo della bandiera blu, si è svolta la cerimonia di premiazione della consegna “lido Amico del Fratino”.

A consegnare il vessillo, nel pomeriggio di ieri, è stato l’assessore all’ambiente del centro rivierasco Antonio Saburro, in rappresentanza del Sindaco Silvestri.

Una cerimonia sobria ma piena di significato in quanto il lido Nettuno è stato l’unico in Molise ad aver avuto ben due nidi sulla propria spiaggia e, ad aver assistito alla nascita di cinque pulli e l’involo di ben quattro piccoli. La presenza del Fratino (Charadrius alexandrinus) raro e delicato uccello è sicuramente un dato importante che conferma l’elevato valore naturalistico della costa di Campomarino, tenendo conto che la presenza del Fratino è un indicatore biologico della qualità naturalistica di una spiaggia, ma anche un indicatore antropologico della sensibilità sociale all’ambiente. Quindi onore e merito ai titolari del lido Nettuno ed alla bravissima ed attenta Feliciana che ha saputo con la sua costante presenza, tutelare i nidi di Fratino.

Nel 2021 oltre al lido Nettuno di Campomarino, sono stati premiati il lido Alcione di Termoli ed il lido Ottanta di Petacciato, un segno importante della maturità ambientale acquisita in questi ultimi anni, dai titolari degli stabilimenti balneari che stanno sempre più orientando il proprio operato verso la sostenibilità ambientale, riconoscendo la tutela dell’ambiente e del Fratino, quali elementi fondamentali per il loro futuro imprenditoriale.

Oltre a questo, ci sono un interesse e una sensibilità sempre maggiori, da parte dei residenti e turisti, verso

il più piccolo dei trampolieri che vive costantemente la spiaggia molisana: il Fratino. Il Fratino negli ultimi due anni viene visto, non più come un ostacolo ma, come valore aggiunto ed una garanzia per trascorrere una vacanza di qualità in un ambiente sano e ricco di biodiversità.