SAN FELICE DEL MOLISE. Non soltanto questioni idriche per la comunità dell’entroterra molisano trignino. Giungono segnalazioni sullo stato delle strade, dopo i lavori di sfalcio della vegetazione. C’è chi lamenta la mancanza di opportune indicazioni stradali durante gli stessi lavori, visto l’ingombro delle carreggiate e il decespugliatore in funzione.

Ma altre criticità vengono poi rilevate anche sulla mancata pulizia delle strade, dove la vegetazione sfalciata resta pericolosamente in zona.

«E’ il caso della SP 78 – riferisce un residente – vorremmo maggiore attenzione rispetto a questo tipo di lavori sulle strade, maggiore cura, anche per garantire la sicurezza dei veicoli in transito».