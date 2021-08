Covid: 34 decessi, 4.931 guariti e 7.188 contagi. Tasso positività scende a 2,8%

ROMA. Il bollettino dedicato all’emergenza Sarsa-Cov-2 in Italia mostra 7.188 nuovi contagi su un totale di 4.435.008 da inizio pandemia. I decessi odierni sono 34 (ieri erano 45) su un totale di 128.413 da febbraio 2020.

I guariti, nelle ultime 24 ore, sono 4.931 (in crescita rispetto a venerdì 13 agosto quando se ne contavano 4.388) su un totale di 4.180.129 persone che hanno battuto il virus. Gli attualmente positivi sono in totale 126.466 pari a 2.216 in più rispetto a ieri.

I tamponi totali processati ammontano a 254.006, 28.520 in più rispetto a 24 ore fa, con un tasso di positività che si assesta su 2,8%, in discesa rispetto al 13 agosto quando era a 3,3&.

Sono, invece, oltre 73.5 milioni gli italiani vaccinati di cui il 65,67% ha ricevuto anche la seconda dose.