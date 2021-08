Dialoghi d'arte a Ripabottoni nel giorno di San Rocco

RIPABOTTONI. Il 16 agosto alle ore 18.30, in occasione della festività del patrono, San Rocco, del bellissimo borgo molisano di Ripabottoni, si svolgerà nella chiesa di Santa Maria Assunta un convegno.

Il tema sarà: dialoghi d’arte, da Paolo Gamba a Piero Orlando; una rara occasione per parlare di arte nel Molise.

Interverranno Don Gabriele Tamilia, parroco, Dante Gentile Lorusso, artista e ricercatore d’arte, Piero Orlando, pittore, Gabriella Paduano, storica dell’arte, moderatore il professore e giornalista Elia Rubino.

Si parlerà della ricchezza della tradizione artistica-culturale di Ripabottoni e del Molise nel Settecento, di Paolo Gamba, pittore ripese allievo del celebre Francesco Solimena, dei pittori della famiglia Orlando e, del contemporaneo maestro Piero.

Nella chiesa di Santa Maria Assunta sarà allestita una mostra di Piero Orlando, dal titolo “Ritorno alle origini”, infatti sarà proprio un ritorno a casa, alla terra dei suoi antenati, del pittore Orlando, la cui famiglia è originaria di Ripabottoni, l’antica Ripafrancone.

Piero Orlando è figlio d’arte, il bisnonno Federico, allievo del pittore abruzzese Francesco Paolo Michetti, fu scenografo, pittore, fotografo, autore delle pitture su carta con i quattro evangelisti nella cupola della chiesa di Santa Maria Assunta a Ripabottoni. Il nonno Pietro vinse il premio Termoli nel 1960 con l’opera Candelabri. Lo zio Hugo Orlando, fratello del padre, fondò con il maestro Achille Pace, il Premio Termoli nel lontano 1955.

L’arte di Piero è arte materica, una ricerca continua di spazi della nostra vita, un’esistenza sospesa tra spirito e materia, alcune volte prevale la materia, altre lo spirito, con la mostra “Ritorno alle origini”, lo spirito inquieto del maestro troverà pace nel luogo antico e in contaminato della terra dei suoi avi. Piero Orlando è approdato con la sua arte in tutto il mondo: Roma, Venezia, Genova, Cannese, New York per poi tornare in Molise a Ripabottoni.