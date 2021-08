MONTEMITRO. Solenni festeggiamenti in onore di San Rocco. Con fede, preghiera e profonda devozione la comunità di Montemitro rinnova i solenni festeggiamenti in onore di San Rocco. Il programma del 16 agosto 2021 prevede alle 18, nella chiesa madre di Santa Lucia, la santa messa presieduta dal vescovo della diocesi di Termoli-Larino, mons. Gianfranco De Luca insieme al parroco, padre Angelo Gabriele Giorgetta. Seguirà anche la processione.

Per tutta la giornata presterà servizio il complesso bandistico “Città di Vairano Patenora”. Dalle ore 16, in piazza del Popolo, ci saranno la Pesca di beneficenza “Il mercatino di San Rocco” con il concerto della banda. Una giornata molto sentita da tutta la comunità di minoranza linguistica croata che si affida al Santo con amore “Sveti Roko mol za nas” (San Rocco prega per noi). Organizzazione a cura del Comitato feste patronali in collaborazione con la parrocchia.