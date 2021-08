Senza biglietto sull'Intercity Taranto-Milano, viene multato e lui deruba il capotreno

SAN SALVO-VASTO. Viaggiava senza biglietto sull’intercity Taranto-Milano. Il capotreno lo sanziona e lo invita a scendere dal treno presso la Stazione di Vasto – San Salvo per proseguire la marcia. Dopo qualche km si accorge che il trolley contenente equipaggiamento Trenitalia ed alcuni effetti personali gli sono stati asportati e segnala al 112 i sospetti sul soggetto poco prima contravvenzionato.

I militari dell’Aliquota Radiomobile di Vasto poco dopo la segnalazione hanno intercettato nelle adiacenze della Stazione ferroviaria G.R., 57enne di origini lucane ma residente in provincia di Lecce, già gravato da pregiudizi penali e di polizia. Lo stesso è stato trovato in possesso di quanto asportato al capotreno e, sottoposto a perquisizione personale, veniva trovato in possesso di undici cartucce calibro 7.65 illegalmente detenute e pertanto denunciato anche per possesso illegale di munizioni.

Arrestato per furto aggravato in quasi flagranza di reato veniva trattenuto presso le camere di sicurezza del Comando Compagnia carabinieri di Vasto a disposizione del Signor Procuratore della Repubblica di Vasto, Giampiero Di Florio, per il celebrando giudizio direttissimo.