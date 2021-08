Progetto MediAree: due gli avvisi pubblici pubblicati per l’Area Vasta di Campobasso

CAMPOBASSO. L’Anci, nell’ambito del progetto “MediAree”, finanziato nell’ambito del PON Governance e Capacità Istituzionale 2014-2020 – Fondo FESR – Asse 3 - OT 11 - OS 3.1 “Miglioramento della governance multilivello e della capacità amministrativa e tecnica delle pubbliche amministrazioni nei programmi d'investimento pubblico”, ha pubblicato i due avvisi pubblici:

1) Avviso pubblico per la selezione di n. 2 “Esperti facilitatori middle” tramite conferimento di incarichi di lavoro autonomo ex art. 7, comma 6 del D.Lgs. n. 165/2001.

Gli incarichi sono indentificati da n.2 Codici candidatura, da n.2 Profili e dai requisiti professionali e di esperienza indicati nell’Allegato 1 al presente Avviso “Descrizione delle professionalità” (Allegato 1).

I professionisti saranno individuati secondo i seguenti Codici:

Codice 1.a - Facilitatore Middle a supporto del progetto “Costruiamo insieme il futuro: nuove connessioni per la strategia dell’Area Vasta di Campobasso;

Codice 1.b Facilitatore middle a supporto del progetto “Avellino next generation city”.

È possibile partecipare ad un solo Profilo Professionale.

L’avviso pubblico è scaricabile dal seguente link:

https://anci.portaletrasparenza.net/dettagli/concorsi/142/avviso-pubblico-per-la-selezione-di-n-2-esperti-facilitatori-middle-tramite-conf.html

2) Avviso pubblico per la selezione di n. 3 esperti in management, gestione e comunicazione di progetti finanziati tramite conferimento di incarichi di lavoro autonomo ex art. 7, comma 6 del D.Lgs. n. 165/2001.

Gli incarichi sono indentificati da n.3 Codici candidatura, da n.3 Profili e dai requisiti professionali e di esperienza indicati nell’Allegato 1) al presente Avviso “Descrizione delle professionalità” (Allegato 1).

I professionisti saranno individuati secondo i seguenti Codici:

Codice 1.a - Project Manager esperto in pianificazione strategica a supporto del progetto “Appia 2030” dell’area vasta di Brindisi;

Codice 1.b – Esperto middle in comunicazione a supporto del progetto “Costruiamo insieme il futuro: nuove connessioni per la strategia dell’Area Vasta di Campobasso”;

Codice 1.c - Esperto middle in management, gestione e comunicazione di progetti finanziati a supporto del progetto #NGS – Next Generation Siena.

È possibile partecipare ad un solo Profilo Professionale.

L’avviso pubblico è scaricabile dal seguente link:

https://anci.portaletrasparenza.net/dettagli/concorsi/143/avviso-pubblico-per-la-selezione-di-n-3-esperti-in-management-gestione-e-comunic.html