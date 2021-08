RIPABOTTONI. La segreteria regionale del Pd Molise si stringe al dolore della famiglia e della comunità di Ribabottoni, per la perdita del professor Francesco Panunto. Da sempre punto di riferimento per un’intera comunità, il professore ha per anni rivestito la carica di sindaco. Alla sua famiglia e a tutti i ripabottonesi, vanno le nostre più sentite condoglianze.