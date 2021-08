Attività di disinfestazione adulticida su tutto il territorio di Larino, si parte stanotte

LARINO. Si comunica che questa notte dalle ore 00:30 di mercoledì 18 agosto verrà effettuato l'intervento di disinfestazione adulticida sul territorio comunale.

Si invita la popolazione a:

- non sostare in ambienti esterni durante e appena dopo il trattamento;

- non esporre all'esterno alimenti ed indumenti;

- non lasciare animali domestici in aree prossime alla strada e mettere a riparo ciotole e abbeveratoi;

- non lasciare aperte porte e finestre.