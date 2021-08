Sos per Laika: si è smarrita a Rio Vivo

TERMOLI. Sos per Laika. È stato smarrito il cane nella foto nei pressi di Rio Vivo. L'appello disperato del padrone Nicola Vaccaro “per favore aiutatemi a ritrovarla, è femmina di nome Laika. Aiutatemi condividete per favore, spero stia bene e che stia in buone mani, condividete tutti per favore e se la trovate potete contattarmi al numero 379.1120515”.