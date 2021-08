Petacciato torna Covid free, Di Pardo: «Non abbassiamo la guardia»

PETACCIATO. Il sindaco Roberto Di Pardo ufficializza Petacciato Covid free ancora una volta, ma lancia un appello al rispetto delle norme anti-contagio.

«Ho ricevuto notizia che anche il nostro unico concittadino positivo al Covid si è negativizzato - afferma il primo cittadino - al momento non ci sono positivi in paese ma questo non ci deve far abbassare la guardia: continuiamo ad indossare la protezione facciale ogni volta che non riusciamo a mantenere il distanziamento o siamo al chiuso».