“Gocce” di Turismo e Cultura: il corto che emoziona e trasforma

TERMOLI. Turismo è Cultura 2020: il Progetto della cooperativa sociale Kairos di Termoli - “Gli Alberi della Vita - Il Molise che cura” - finanziato con fondi regionali e privati e promosso anche da due Associazioni nazionali (Associazione delle Città dell’Olio e Associazione Italiana di Turismo Enogastronomico), unitamente al Comune di Guardialfiera, regala al Molise e ai numerosi turisti che in queste settimane partecipano alle prime tappe del tour di presentazione del cortometraggio di Simone D’Angelo, “Gocce” , emozioni e opportunità di riflessione inedite su temi che spaziano dalla prevenzione delle violenze alla promozione del turismo come strumento di empowerment comunitario.

Termoli, Casacalenda, Guardialfiera e prossimamente Larino e Campobasso sono le prime tappe di un tour che presto travalicherà i confini regionali, approdando nel Lazio e in Toscana.

“Gocce” è il risultato di un connubio vincente tra cinematografia, psicoanalisi e olivicoltura: già questo accostamento di ambiti culturali tanto differenziati, lascia intuire l’originalità di un prodotto che si rivela in grado di emozionare, commuovere, stimolando riflessioni e, in diverse occasioni, muovendo potentemente al cambiamento.

I protagonisti del progetto rivelano, infatti, che in diverse occasioni tra i partecipanti non sono mancati ringraziamenti per quelle immagini capaci di stimolare alla denuncia o al cambiamento. “Occorre cambiare strada quando si è ancora in tempo!”: è l’incoraggiamento che il regista muove sia attraverso le immagini del cortometraggio, sia attraverso un esplicito consiglio ad affidarsi ad esperti, a denunciare, a chiedere aiuto o ad affidarsi alla propria autodeterminazione - come fa la giovane protagonista Eva (Noemi Bordi) - per svoltare e per riafferrare le redini del proprio destino.

E lo psicologo analista Nicola Malorni, presidente della Kairos e Vice presidente dell’Associazione Nazionale delle Città dell’Olio, impegnato da circa un ventennio nella prevenzione di violenze a danno di donne e bambini, lancia un monito attraverso la voce immaginifica di un albero, l’Ulivo centenario di Guardialfiera, cui ha finanche dato un nome:

“Fausto, l’Ulivo fortunato, è stato colpito con violenza da un fulmine, un fulmine come i tanti che colpiscono anche le nostre vite. ‘Lui’, anche attraverso le immagini di Gocce, ci sta insegnando che possiamo incontrare la violenza del fulmine nelle relazioni umane, a volte nella malattia o nella morte, ma a volte siamo noi stessi a colpirci inconsapevolmente e mortalmente trascurando la nostra vita affettiva, accecandoci di narcisismo, violentando la nostra dimensione creativa con la compulsione ad accumulare denaro e potere, riempiendo le nostre tasche e la nostra vita di cose effimere e superflue, una condizione esistenziale che ci svuota dell’anima e che oggi interessa molti. Fausto con il suo petto squarciato e carbonizzato rispecchia la nostra perdita di Anima, la condizione umana che spesso riscontriamo alla base della violenza verso il prossimo, ma anche del disagio individuale e sociale. Ma quando ci fermiamo ad osservarlo - questo albero che è fuori ma al contempo anche dentro ognuno di noi - come fa Eva da quando era piccola, e lo abbracciamo e gli parliamo, il tempo rallenta, quasi si ferma ed è allora che ci puó accadere di sentire risuonare al nostro interno il richiamo di Anima, l’archetipo che Jung ha posto tra i fondamenti della salute psichica”.

Gocce stimola a rallentare, a fermarsi ad ascoltare la voce dell’anima che è nei gesti, negli sguardi, nei colori e nei suoni del nostro territorio; ci insegna in altri termini a recuperare un atteggiamento simbolico verso la Natura e verso il paesaggio, a prenderci cura di un legame religioso che l’essere umano ha sempre avuto con l’Ambiente, capace di risvegliare, come l’olio extravergine di qualità che pizzica in gola, la consapevolezza della vita vera che va degustata utilizzando non solo l’intelletto e il raziocinio, ma anche il tatto, il gusto, l’olfatto, la vista e – significativamente – l’immaginazione.

Sono suggestioni che rimandano al rapporto primordiale Uomo-Natura che non poteva trovare laboratorio esperienziale migliore del Molise, riscoperto non a caso in epoca Covid da migliaia di turisti provenienti da tutto il mondo: qui la cultura millenaria dell’Ulivo incontra con “Gocce” l’arte delle immagini, attraverso un connubio efficace di Cinema Sociale e Psicologia Analitica.

L’attenzione posta dal regista alle micro sonorità delle scene, alle sfumature naturali di colore, al silenzio che amplifica il tono emozionale delle espressioni, al ritmo dei gesti e degli sguardi dei protagonisti è la stessa, infatti, che l’analista junghiano ripone nella stanza d’analisi di fronte ad una scena onirica o ludica, di fronte ad un racconto o semplicemente al silenzio dell’analizzando. “Gocce” si rivela perció un percorso di liberazione che è anche un percorso introspettivo negli angoli più nascosti della nostra anima, un luogo ove è possibile incontrare un ulivo colpito da un fulmine, con il petto squarciato e un rametto verde che sembra volgere lo sguardo verso un cielo terso carico di attesa.