CAMPOBASSO. Il Partito Democratico torna a proporre gli eventi dal vivo e torna nelle piazze con le Feste dell’Unità.

La storica tradizione delle Feste del centro sinistra era stata interrotta in tutta Italia a causa della pandemia Covid e ora, nel rispetto di tutte le regole volte al contenimento dei contagi, si riparte proprio da dove ci si era fermati.

Sono tre gli appuntamenti proposti dal Partito Democratico del Molise e vedono la partecipazione di esponenti della politica locale e di ambito nazionale quali Caterina Cerroni, Pina Picerno e Stefano Bonaccini.

Si inizia venerdì 20 agosto a Montagano, Largo Belvedere ore 19.30 dove la Festa dell’Unità è organizzata dal Circolo Pd di Montagano e dalla Federazione Medio Molise. Tema centrale del dibattito sarà la Tutela Ambientale e la Transizione Ecologica.

Interverranno Lea Ferrara Segretario di circolo di Montagano, Andrea Vertolo Segretario Federazione Medio Molise, Francesco Lombardi sindaco di San Pietro Avellana, Manuela Cardarelli presidente di Lega Ambiente Molise, Caterina Cerroni Segretario nazionale Giovani Democratici, Tonino D’Alete Presidente regionale del PD, le conclusioni sono affidate a Vittorino Facciolla Segretario regionale del PD. Modererà il dibattito l’avvocato Gaetano Caterina presidente Commissione di Garanzia del Pd Molise mentre l’avvocato Vincenzo Boncristiano affronterà il tema dell’eutanasia legale. Alle ore 22.00 si darà spazio alla musica con il concerto de ‘La cantina sociale band’.

Lunedì 23 sarà la volta della Festa dell’Unità a Santa Croce di Magliano in piazza Marconi a partire dalle ore 19.00. L’evento, organizzato dal Circolo Pd di Santa Croce di Magliano e dalla federazione Pd Basso Molise vede al centro del dibattito il tema del ‘Piano nazionale di ripresa e opportunità per il Basso Molise’, interverranno: Maria Florio Segretaria Circolo Pd Santa Croce di Magliano, Oscar Scurti Segretario Federazione Pd Basso Molise, Vittorino Facciolla Segretario regionale Pd, Tonino D’Alete Presidente Assemblea regionale Pd, Salvatore Mascia Presidente Assemblea della Federazione Pd Basso Molise. Ospite della serata sarà l’europarlamentare del Pd Pina Picerno. Modererà il dibattito Candida Stellato vice segretaria Federazione Pd Basso Molise. Alle ore 21.00 in poi musica in piazza con band locali.

Il 10 settembre a Campobasso dalle 18.30 in poi la Festa dell’Unità tratterà il tema del ricoveri Plan e delle opportunità per il territorio molisano. Ospite d’onore sarà il presidente della regione Emilia Romagna Stefano Bonaccini che presenterà il suo ultimo libro ‘Il Paese che vogliamo. Idee e proposte per l’Italia del futuro’.

Per partecipare alle Feste dell’Unità del Pd Molise serve presentare il Green pass o tampone negativo.