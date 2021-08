Giuseppe muore a soli 37 anni, ricordo della sorella Naty

TERMOLI. Naty Montrone ha perso suo fratello in tragiche circostanze, lei abita a Termoli, ma è originaria dell’Irpinia, territorio dove è morto a soli 37 anni Giuseppe, il suo ricordo: «Caro fratello mio, Giuseppe, non ti dimenticheremo mai, te ne sei andato via a soli 37 anni e ancora non ci posso credere che una parte della nostra famiglia se ne sia andata, ti ricorderemo sempre, un abbraccio da tutta la tua famiglia».