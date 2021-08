La prevenzione non va in vacanza con la sezione Uici di Campobasso - Iapb

CAMPOBASSO. Dal 23 agosto al 06 settembre 2021 a Campobasso presso la sede Uici in via Palombo n. 14 sarà svolto un progetto sensoriale con visite oculistiche gratuite, con prova dell'udito e la misurazione della glicemia e della pressione arteriosa dal titolo “La prevenzione non va in vacanza” organizzata dalla sezione territoriale dell'Uici, dalla Croce Rossa e dal Centro per l’udito con screening altrettanto gratuiti, misurazione pressione arteriosa ed eventualmente misurazione della glicemia rivolta a tutta la cittadinanza con distribuzione di gadget e materiale informativo gratuito.

È semplice basta telefonare per prendere un appuntamento allo 0874 - 332207, si ricorda che il tutto sarà svolto secondo le normative previste dal Covid-19.