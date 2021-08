L'eros tra jazz, blues e swing: Pepper and the Jellies ospiti di ‘Musica in città’

CAMPOBASSO. Venerdì 20 agosto, alle ore 21.00, nel cortile del Castello Monforte, si terrà l’ultimo degli spettacoli musicali di “Voci dal Castello”, con il concerto della band Pepper and The Jellies, dal titolo “L’eros tra jazz, blues e swing”.

Con un programma musicale che spazia da Weill, Johnson, Handy, Fitzgerald, Burnett My Melancholy, Mc Hugh-Fields, Waller-Razaf, Smith, il concerto dei Pepper and The Jellies è un viaggio che parte dal jazz tradizionale, il blues e lo swing con un particolare riferimento alle canzoni erotiche, tipiche degli anni 20 e 30, e arriva fino a successi più noti al grande pubblico.

Brillantemente recensita in Italia e all'estero, la band, composta da Ilenia Appicciafuoco (voce, washboard, kazoo), Marco Galiffa (chitarra), Emiliano Macrini (contrabbasso), Andrea Galiffa (percussioni), vanta un sound particolare e riconoscibile grazie alla versatilità dei musicisti e alla voce della sua cantante e washboard player, più volte definita una delle migliori interpreti del jazz tradizionale e del blues delle origini.

La band, con una formazione insolita e un sound il più possibile originale e proprio, è in grado di trascinare il pubblico nelle sonorità swing, blues e jazz tradizionali. La capacità di ogni elemento di coinvolgere l'ascoltatore rende sempre i loro concerti ideali per gli appassionati, ma anche per chi si immerge per la prima volta in questo affascinante universo.

I Pepper and The Jellies hanno alle spalle 2 tour internazionali e svariati festival in Italia, Belgio, Svizzera, Francia, Irlanda, Inghilterra (Birmingham International Jazz Festival, Open Jazz Festival KotCertino, Pozzuoli Jazz Festival...).

Una voce vintage, tre maestri dello swing, una musica antica, ma dal sound contemporaneo e inconfondibile, sono questi gli ingredienti inconfondibili della band Pepper and The Jellies!

“Voci dal Castello”, rientra nel cartellone di “Musica in città”, organizzato dall’Associazione Amici della Musicia W. De Angelis e dal Comune di Campobasso. Questo concerto è inserito anche nel cartellone degli eventi di “Agosto in Città”, stilato dall’assessorato alla Cultura.

Dal 6 agosto 2021 l’accesso in sale teatrali e sale da concerto, e in altri locali o spazi anche all'aperto è consentito in zona bianca esclusivamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19.

MODALITÁ DI ACCESSO AI CONCERTI:

Come da D.L. n.105 del 23/07/2021, con riferimento all’art.3 si comunica che a far data dal 6 agosto 2021 l’accesso in sale teatrali e sale da concerto, e in altri locali o spazi anche all'aperto è consentito in zona bianca esclusivamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19, di cui all'articolo 9, comma 2 del D.L. del 22/04/2021.

Per la partecipazione ai concerti si dovrà così procedere:

1) prenotazione presso la sede dell’Associazione Amici della Musica Walter De Angelis in Viale Elena n.54 a Campobasso nei giorni di martedì, mercoledì e giovedì dalle 16,30 alle 19,30 della settimana in cui l’evento avrà luogo;

2) assegnazione del posto a sedere a condizione che sia assicurato il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro per gli spettatori che non siano abitualmente conviventi;

3) presentazione di Green Pass che permetta l’accesso nell’area del concerto stesso.