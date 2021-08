CAMPOMARINO. Si disputerà sabato 21 agosto alle 16.30 allo stadio Santa Cristina di Campomarino, la prima amichevole stagionale per il nuovo Termoli Calcio 1920 del patron Montaquila. La gara fa parte della prima edizione del "Memorial Ezio Di Basilico", persona molto stimata a Campomarino, scomparso a febbraio scorso a soli 60 anni. La gara è un modo per ricordarlo: a sfidarsi il Termoli Calcio 1920 e la squadra locale l'A.S.D. Campomarino. Una doppia occasione per ricordare Ezio e per vedere all'opera sia il Campomarino ma, soprattutto, il Termoli rinnovato in tutto e per tutto al 100% .