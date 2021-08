TERMOLI. Sabato 21 agosto alle ore 17.30 presso la sala consiliare del Comune di Termoli, verrà presentato il libro ‘Portami dove sei nata’ di Roberta Scorranese, giornalista del Corriere della Sera. A dialogare con l’autrice sarà Emiliana Erriquez.

Nel suo libro l’autrice parte dalle radici per raccontare il suo Abruzzo e tesse una tela che unisce passato e presente: perché il terremoto non cancelli la memoria, perché nemmeno il futuro è pensabile se non si guarda indietro.

«È nei ritorni che mi ritrovo. Basta poco: un refolo d'aria umidiccia, un sentore di carne arrostita, il rumore di un fuoco acceso. Tutto quello che io sono ha una fisionomia che ogni volta mi coglie impreparata o mi fa sorridere.»

Il suo è un reportage su una terra fiera, che nonostante tutto conserva la fiducia nella possibilità dei miracoli. Ma soprattutto è la lunga lettera d'amore di una donna che fa ritorno nella terra che ha lasciato da giovane e, cercando le parole per raccontarla, ritrova se stessa e il senso profondo dei giorni.