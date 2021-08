TERMOLI. Sabato 21 agosto 2021, alle 19, nello spazio all'aperto del Centro Pastorale “Ecclesia Mater” di Termoli (ingresso da retro ex seminario in piazza Sant'Antonio), ci sarà uno speciale concerto al tramonto. L'evento, inserito nell'ambito dell'Agorà 2021 – Germogli di creatività vedrà sul palco gli artisti Aksinja Gioia & Marilyn S Joy. L'iniziativa è coordinata da Pino D'Egidio.

L'ingresso è gratuito e, chi vorrà, potrà contribuire con un'offerta al fondo San Martino attivato dalla diocesi di Termoli-Larino per aiutare le persone in difficoltà a causa dell'emergenza sanitaria. Per partecipare al concerto di beneficenza, con posti limitati, è necessario registrarsi a questo link.