Un'occasione importante sia per il Circolo cittadino, sia per la Federazione PD del Basso Molise - che ha collaborato per la realizzazione dell'evento - sia per il Partito Democratico Molise, per riportare la Politica in piazza, partendo proprio da quella piazza che ha contribuito a fare la Storia della Sinistra Basso Molisana.

"Per andare avanti" lo slogan della Festa, per indicare, da una parte la volontà del PD di tornare a fare politica attiva nei territori e tra la gente, dall'altra per sottolineare le opportunità che il PNRR offre al Sud per ripartire e "riaccendersi".

Al dibattito dal tema :"Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e opportunità per il Basso Molise", interverranno:

Maria Florio - Segretaria Circolo PD Santa Croce di Magliano

Oscar Scurti - Segretario Federazione PD Basso Molise

Vittorino Facciolla - Segretario Regionale PD

Tonino D'Alete - Presidente Assemblea Regionale PD

Salvatore Mascia - Presidente Assemblea Federazione PD Basso Molise.

Ospite d'eccezione la Europarlamentare del Partito Democratico, Pina Picierno, che illustrerà le opportunità previste dal PNRR per il sud.

A moderare l'incontro, Candida Stellato, vice Segretaria Federazione del Basso Molise.

Sarà presente alla Festa anche la Conferenza Delle Donne Democratiche del Molise che allestirà un banchetto in piazza.

Dopo il dibattito, musica in piazza con l'esibizione di gruppi locali, come la tradizione della Festa dell'Unita prevede.

Una grande occasione per il Basso Molise per ripartire, riaccendendo la Piazza di Santa Croce di Magliano.

*In applicazione delle disposizioni governative vigenti, si potrà accedere solo muniti di Green Pass o tampone negativo.