Il ‘Lercio alive Show’ tra satira, informazione, finzione e realtà in scena a Campobasso

CAMPOBASSO. La seconda serata del Campobasso Summer Festival, che si terrà domenica 22 agosto al teatro “E De Filippo” del quartiere San Giovanni, sarà dedicata alla satira e vedrà di scena, il primo spettacolo ideato e scritto dalla redazione di Lercio.it, ovvero il “Lercio alive Show”.

Lercio Alive Show è l'evoluzione di Lercio live, uno spettacolo che vanta più di 200 date in Italia, 3 sold-out a Londra e la partecipazione ad alcuni dei più importanti festival italiani e internazionali (Home, Medimex, Primo Maggio di Taranto, Sziget di Budapest).

Attraverso telegiornali esilaranti e rubriche improbabili, la redazione del più famoso sito satirico italiano, proporranno al pubblico un divertentissimo viaggio all'insegna dell’informazione, sempre in bilico tra realtà e finzione.

Nato nel 2012, Lercio.it ha ottenuto negli anni il consenso unanime di pubblico e critica, vincendo svariati premi tra cui il Premio satira politica di Forte dei Marmi, il Premio satira del Carnevale di Viareggio, il Premio Massimo Troisi per la miglior scrittura comica e 16 Macchianera Italian Awards (gli Oscar del web).

Dal 2014 è presente stabilmente nei palinsesti radiotelevisivi col notiziario satirico "TG Lercio", già su Radio 2 (nelle trasmissioni #StaiSerena di Serena Dandini, Radio 2 Social Club di Luca Barbarossa, Radio 2 Weekend di Simone Salis e La Versione delle Due di Andrea Delogu e Silvia Boschero), Dmax e Rai 3 (nella trasmissione Gli Stati Generali di Serena Dandini).

Dal 20 maggio è in libreria il 5° libro di Lercio "Mock'n'troll. Mock journalism, troll, fake news e altri anglicismi a caso, da Benjamin Franklin ai giorni nostri", edito da People.

I biglietti di tutti gli spettacoli del Campobasso Summer Festival sono acquistabili attraverso la piattaforma: http://www.amtm.it/agostoincitta.

Questi i costi dei biglietti dello spettacolo di domenica 22 Agosto, “Lercio alive Show”, che si terrà dalle ore 21.00, al Parco “E. De Filippo” del quartiere San Giovanni:

• Biglietti primo settore: 5 euro

• Biglietti secondo settore: 3 euro

Si ricorda che per poter partecipare agli spettacoli del Campobasso Summer Festival è obbligatorio esibire il Green Pass o tampone negativo, fatta eccezione per i bambini sotto i 12 anni e per i soggetti esenti con certificazione medica.

Il ricavato degli spettacoli delle quattro serate del Campobasso Summer Festival, sarà utilizzato per scopi e progetti che verranno individuati con il contributo delle commissioni consiliari e del Consiglio del Comune di Campobasso.