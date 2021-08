CAMPOBASSO. Saranno presentati lunedì 23 agosto a Campobasso, in una conferenza stampa in programma a Piazzetta Palombo alle ore 10.30, le iniziative e gli appuntamenti che l’Aut Aut Festival ha inteso proporre per le prossime settimane a Campobasso e Ferrazzano, con la collaborazione delle due amministrazioni comunali.

Alla conferenza stampa parteciperanno l’assessore alla Cultura del Comune di Campobasso, Paola Felice, il sindaco di Ferrazzano, Antonio Cerio, e la curatrice dell’Aut Aut Festival, Valentina Fauzia.

L’Aut Aut Festival è giunto quest’anno, con le sue proposte e incontri, anche nel capoluogo di regione, grazie alla collaborazione con l’assessorato alla Cultura del comune di Campobasso, proponendo già lo scorso 7 agosto, in Piazzetta Palombo, un primo evento con la presentazione del libro di Flavia Piccinni e Carmine Gazzanni, “Storia di una scomparsa”.

Fine agosto e il nuovo mese di settembre, porteranno, però, ancora altre novità e altri appuntamenti con l’Aut Aut Festival, sia a Campobasso che nel vicino comune di Ferrazzano.

“L’intento programmatico della nostra amministrazione comunale – ha spiegato l’assessore alla Cultura, Paola Felice - è quello di rendere sempre più centrale, nel panorama degli eventi e dei festival di qualità che già da anni animano l’attività culturale della nostra regione, la città di Campobasso.

Il capoluogo di regione ha così la possibilità di diventare un forte megafono per rilanciare eventi che meritano una considerazione sempre più diffusa e allo stesso tempo può fungere da anello di congiunzione sistemico tra associazioni ed enti per progettare una stagione culturale che duri nella nostra regione ben oltre i mesi estivi.”