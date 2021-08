Due roghi sulla Trignina, intervengono i Vigili del fuoco

TRIGNINA. Due roghi sono divampati intorno alle 20 di ieri sera sulla Trignina. Uno a poca distanza dall'altro, nei pressi dello svincolo per la Fondovalle Treste. Si tratta principalmente di sterpaglie. Sul posto per domare le fiamme sono intervenuti i Vigili del fuoco di Vasto. Non si riscontravano disagi alla circolazione nonostante la presenza di fumo lungo la carreggiata.