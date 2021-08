La situazione di degrado in via India Copyright: Personale

La situazione di degrado in via India Copyright: Personale

TERMOLI. In via India sarebbe da poco stata inaugurata una nuova discarica, illegale si intende. La segnalazione è di un lettore di TermoliOnLine: «Lo scorso luglio, finalmente dopo un anno, perché qui vengono a pulire una volta l’anno, è stato effettuato lo sfalcio dell’erba sui marciapiedi di via India. Però non sono stati rimossi né lo sfalcio né i rifiuti presenti.

Così, a distanza di due mesi, è nata una nuova discarica in bella vista.

Nonostante le continue segnalazioni alla Rieco qui l’immondizia abbandonata rimane sotto gli occhi di turisti e residenti».