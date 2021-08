Passerella in piazzetta Copyright: Termolionline.it

TERMOLI. Serata di sport, moda e cultura domani sera a Termoli in piazza Insorti d’Ungheria.

Torna la terza edizione della “Passerella in piazzetta” e nella manifestazione ci saranno momenti davvero speciali, inanellati dall’agenzia Elite di Anna Torlino.

Una iniziativa che caratterizzerà l’ultima fase dell’estate 2021.

La scrittrice Anna Torlino presenterà il libro “Eros e anime”, ospite d’onore della rassegna all’aperto l’attore Pascal Persiano, celebre star dei fotoromanzi della Lancio, protagonista della fiction italiana CentoVetrine, trasmessa da Mediaset, e con un background cinematografico da 40 pellicole.

Persiano reciterà dal vivo poesie erotiche.

Ci sarà spazio anche per lo sport, con la presentazione ufficiale della rosa del nuovo Termoli calcio 1920, al debutto tra pochi giorni in Coppa Italia nel torneo regionale molisano.

Non mancheranno bellezza e freschezza, in passerella défilé di moda e anche un concorso per eleggere la Miss Termoli calcio.