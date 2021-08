Dopo il rogo, Contucci: «Qualcuno si è divertito ad appiccare il fuoco alla nostra Marina»

MONTENERO DI BISACCIA. In merito agli incendi che hanno colpito la Marina di Montenero di Bisaccia, il sindaco Simona Contucci invia un messaggio a Vigili del Fuoco, protezione Civile e Carabinieri presenti sui luoghi dei focolai: «Purtroppo la notte scorsa, molto probabilmente, qualcuno si è divertito ad appiccare il fuoco alla nostra Marina. Precisamente 3 sono stati i focolai prontamente circoscritti e spenti dai Vigili del Fuoco. Presenti anche i Carabinieri che hanno coordinato le operazioni di deflusso sulla statale che è stata chiusa per un breve periodo. La nostra Protezione Civile ha garantito il monitoraggio del territorio durante la notte per scongiurare il rischio che divampassero eventuali altri incendi. Un sentito grazie a tutti».