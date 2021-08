Campobasso Summer Festival, il 30 agosto si recupera Valerio Lundini

CAMPOBASSO. L’ultimo evento in calendario per l’edizione 2021 del Campobasso Summer Festival, ovvero lo spettacolo di Valerio Lundini “Il mansplaining spiegato a mia figlia”, sospeso e rinviato a causa della pioggia ieri, martedì 24 agosto, come anticipato a margine della serata dallo stesso artista e dall’Amministrazione Comunale, verrà recuperato lunedì 30 agosto, con inizio fissato alle ore 21.00, al parco “E. De Filippo” del quartiere San Giovanni.

I biglietti acquistati restano ovviamente validi per la nuova data.

Chi vorrà potrà comunque anche scegliere di rinunciare al biglietto e richiedere il rimborso inviando una mail, entro e non oltre le ore 12:00 di venerdì 27 agosto, al seguente indirizzo: summerfestival.cb@gmail.com.